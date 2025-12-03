Ferdi Zeyrek'in adı, Didim'de bir parka verildi

Didim Belediyesi, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını yeni hizmete açılan bir parka verdi.

Yeni Mahalle 832 Sokak’ta yer alan parkın açılışına, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Gençay, açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu park, taşıdığı isim sayesinde sıradan bir alan olmanın çok ötesine geçiyor. Halkının sevgisini kazanmış, memleketine adanmış bir ömrün hatırası bu kente emanet ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek… Görevini insan sevgisiyle yapan, mütevazı duruşuyla gönüllerde yer eden bir isimdi. Onu anmak ve hatırasını yaşatmak hepimiz için anlamı büyük bir sorumluluk. İyi yöneticiler iz bırakır; büyük yöneticiler ise o izlerle kalplere dokundukları için unutulmaz olurlar."

"BU PARKTA YÜRÜYEN HERKES ADINI SAYGIYLA VE SEVGİYLE ANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Ferdi Başkan, yaptığı her çalışmada halkına duyduğu içten bağlılığı hissettirmiştir. Onunla ilgili anlatılan her anı, gülümseyen, çalışkan, dürüst ve mütevazi bir insanı tarif eder. Bu parkın onun adını taşıması, bize bıraktığı değerlere sessiz ve derin bir teşekkürdür. Burada büyüyecek her ağaç, duyulacak her çocuk kahkahası ve atılacak her adım… Onun yaşamımıza kattığı güzellikleri hatırlatmayı sürdürecektir. Birazdan toprakla buluşturacağımız zeytin ağacı, yalnızca bir ağaç değildir. Ferdi Başkan gibi; kökleriyle güven veren, duruşuyla saygı uyandıran, varlığıyla insanı sakinleştiren bir simgedir. Bu ağacın her dalı onun bıraktığı değerlerin geleceğe uzanan bir izidir. Bu parkta yürüyen herkes adını saygıyla ve sevgiyle anmaya devam edecektir. Ferdi Zeyrek’i bir kez daha rahmet ve sevgiyle anıyor, ailesine, sevenlerine ve halkımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu anlamlı açılışta yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından Gençay ve beraberindeki heyet tarafından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Merhum Ferdi Zeyrek anısına, gökyüzüne güvercin bırakılarak bölgenin simgesi olan bir zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Tören kapsamında Ferdi Başkan için pilav hayrı yapıldı.