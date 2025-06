Ferdi Zeyrek'in eşinden duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Manisa’daki konutunda 6 Haziran'da elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da hayatını kaybeden Zeyrek’in ailesinden duygulandıran Babalar Günü paylaşımları geldi.

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek aile fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşıma, “Yanımızda olamadığın ilk Babalar Günü…

Bir bilsen ne hatıralar geçiyor aklımdan, ah neler neler..

Seni yanımızdan ayıran, beni hem anne hem baba olmaya mecbur bırakan kader,

zamanın ve mekanın çook ötesinde. Çünkü seni her an içimde hissediyorum ve senin verdiğin güçle dimdik ayakta duruyorum, durmaya da devam edeceğim.

Bu Babalar Günü'nde evlatlarımızın yanlarında olamasan bile onlara yaşattığın gurur için sana minnettarım kalbim” notunu düştü.





"VERDİĞİN TÜM ÖĞÜTLERİ DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM"

Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek ise paylaşımında babasıyla çocukluktan gençliğe birlikte geçirdikleri zamanlardan kareler paylaşmıştı.

Nehir Zeyrek, “Biliyorsun, ben böyle bir şeye alışamam” notunu düştüğü paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Babam, Babalar Günün kutlu olsun… Dünyanın en ince ruhlu, en güzel kalpli babası… Şu an seninle belki edemin mezarına gider, ardından babaneme uğrayıp kahve içerdik… Belki de birlikte bir yemek yer, sonra ben sana sımsıkı sarılırdım. Seni çok özledim baba… Daha şimdiden sana anlatmak istediğim ama bir türlü anlatamadığım o kadar çok şey birikti ki içimde… Her seferinde kalbimde ayrı bir burukluk kalıyor. Biliyorsun, ben böyle bir şeye alışamam. Sen hep, 'Ben seni nasıl üniversiteye göndereceğim? Ben yapamam sensiz' derdin ya.. Peki ben sensiz nasıl yapacağım baba? Aklımda sürekli sen varsın. Sana dair her şeyi, verdiğin tüm öğütleri düşünmeden edemiyorum. Bazen korkuyorum, ya unuturum diye. Ama kalbin, kalbimin içinde atıyor sanki. Her kararımda 'Babam ne derdi acaba?' diye soruyorum kendime. Elif’e ve Zeynep’e de zamanında bana verdiğin o öğütleri, o sevgiyi tek tek aktaracağım baba. Sana söz verdim. Biliyorsun… İyi ki varsın, iyi ki kalbimin içinde yaşıyorsun. Seni her şeyden çok seviyorum babam.”