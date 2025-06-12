Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten yeni açıklama: 'Hukuki yollara başvurulmuştur'

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medyadaki hakaretlerle ilgili hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarafıma yönelik sahte hesaplar aracılığıyla yapılan iftira, hakaret ve özel hayatı ihlal eden içeriklerin tamamı için hukuki yollara başvurulmuştur. Bu tarz girişimlerde bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmış olup, hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecektir. Bilginize"



