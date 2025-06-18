Ferdi Zeyrek'in koltuğunu devralmıştı: İmamoğlu'ndan Manisa'nın yeni başkanına mesaj

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan seçimle, CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Dutlulu, kullanılan 87 oyun 85'ini aldı.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞINI BİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaşan Dutlulu, "Ferdi Başkanımızın ve tüm Manisalı hemşehrilerimizin bize bıraktığı bu onurlu emaneti bir an olsun unutmadan büyük bir sorumlulukla, namusum gibi koruyarak çalışacağıma söz veriyorum. Bu zorlu süreçte verdiğiniz moral ve güven için minnettarım. Umuyorum ki size ve tüm demokrasiye yönelen haksızlıkların bir an önce sona erdiği, hep birlikte Manisa’mızda omuz omuza olacağımız güzel günlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise Dutlulu'ya gönderdiği mesajta şunları kaydetti:

"Öncelikle Manisalı hemşehrilerimizin ve sizin nezdinde tüm yol arkadaşlarımızın, dostlarımızın başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun diyerek Ferdi Zeyrek başkanımızın vefatından duyduğum derin üzüntümü paylaşmak isterim.

Ülkemize ve milletimize tüm yöneticilere çok güçlü mesajlar ve güzel anılar bırakarak aramızdan ayrıldı Ferdi başkanımız.

Bu süreçte yeri doldurulamaz kıymetli başkanımızın görevine gelerek ne kadar önemli ve maneviyatı yüksek bir görev aldığını biliyorum. Bu önemli başkanlık sorumluluğunu en üst seviyede tüm gereklerini, hassasiyetlerini ve özenli çalışkan tavrınla yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum.

Çünkü sen de görevini iyi yapan, hemşehrileri ile güçlü diyalogları olan kıymetli bir başkanımızsın. Buna çok yakından şahitlik etmiş ve görmüş birisiyim.

Size olan güvenimle, Allah yolunuzu açık etsin, sizi Ferdi başkanım ve Manisalıların emanetlerine mahcup etmesin.

Üstün başarı dileklerimle, size, ailenize, Manisalılara ve tüm dostlara selam, sevgi ve saygılarımı sunarım."