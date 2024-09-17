Ferdi Zeyrek: Manisam hep eğlenecek, hep gülecek

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:38

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:38

Manisa’nın Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 16.sı düzenlenen Sultani Üzüm Festivali’nin sona erdi. Kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, yarışmalar ve konserlerle 4 gün süren festival boyunca renkli görüntülere sahne olurken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve meclis üyeleri festivalin kapanış törenine katıldı. İlçede festival kapsamında kurulan stantları gezen Başkan Ferdi Zeyrek, Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Etnoğrafya Sergisi’ni de ziyaret etti. Başkan Ferdi Zeyrek, CHP İlçe Başkanlığında da parti örgütü ile bir araya geldi.

FESTİVALDE SAKİLER SAHNE ALDI

Sakiler grubunun sahne aldığı son günde Sarıgöllüler unutulmaz bir gece yaşadı. Başkan Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sakiler grubuna çiçek ve hediye takdim etti. Manisa il genelinde konserlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başladığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “15 gündür Manisamın her yerinde festival havası var. Bundan sonra 5 yıl boyunca Manisam hep eğlenecek, hep gülecek. Her zaman için birlikteliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.