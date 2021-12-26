Feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın feribot seferi yapılmayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2021 Pazar, 23:11
Feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada; Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı


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