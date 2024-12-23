Feribot seferlerine fırtına engeli!
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00, Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada’dan saat 17.00, Kabatepe’den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.
Etiketler: #çanakkale #Fırtına
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