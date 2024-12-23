Feribot seferlerine fırtına engeli!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:15

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:15

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00, Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada’dan saat 17.00, Kabatepe’den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.