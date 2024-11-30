Feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!
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İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 15:54

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, yarın Geyikli'den saat 23.00, Bozcaada'dan saat 22.00, Kapatepe-Gökçeada hattında ise yarın Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.


Etiketler: #Çanakkale Boğazı #Bozcaada #Feribot #Gökçeada

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