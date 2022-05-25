Festus Okey davasında dördüncü kez karar: Sanığa üç yıl dört ay hapis

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:23

Futbolcu olma hayaliyle 2005’te İstanbul’a geldikten iki yıl sonra Beyoğlu Polis Merkezi’nde öldürülen Nijeryalı Festus Okey’in davasında bir kez daha karar çıktı.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, davadaki kararları üçüncü kez bozmuştu.

27 Kasım 2007’de başlayan davada, polis memuru Cengiz Yıldız ‘taksirle öldürme’ suçundan yargılanmış, 13 Aralık 2011’de sanığa dört yıl iki ay hapis cezası verilmişti. Karar, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozulmuş, dava 12 Aralık 2018’de yeniden görülmeye başlamıştı.

Dosya Şubat 2018’de yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçeleriyle AYM’ye taşınmıştı. AYM 13 Ocak 2021’de Okey’in yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmedip aileye 80 bin lira tazminat ödenmesine karar vermiş, ayrımcılık yasağı ve adil yargılanma hakkına ilişkin talepler ise reddedilmişti.

Davanın 24’üncü duruşması 17 Mart 2021’de İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş; sanık polis Cengiz Yıldız’a önce müebbet hapis cezası verilip ardından sanığın ‘geleceği’ göz önüne alınarak ceza 16 yıl sekiz aya düşürülmüştü.

‘GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİ’ DİKKATE ALINARAK İNDİRİM

İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanık Cengiz Yıldız, “Suçsuzum, takdir mahkemenindir” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldız’ın 20 Ağustos 2007 tarihinde maktul Okey’in ölümüyle sonuçlanan olayda, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin 3 Kasım 2021 tarihli kararında belirtilen gerekçeler ve tüm dosya ile yer alan kanıtlar kapsamında ‘taksirle öldürme’ eyleminden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Sanık Yıldız’a ‘taksirle öldürme’den dört yıl hapis cezası veren mahkeme, cezanın ‘sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak’ cezayı üç yıl dört aya indirdi.

Mahkeme, sanığa başka indirim uygulamadı.

DÖRDÜNCÜ KEZ BOZULMUŞTU

Sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının itirazı üzerine bu kararın temyiz edildiği Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği bu kararı bir kez daha bozmuştu.

Daire kararında, sanık Yıldız’ın ‘olası kast’ değil, ‘bilinçli taksirle öldürmek’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

Bozma kararında, ‘sanık Cengiz Yıldız’ın silah emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almadan, uyuşturucu madde bulundurma şüphelisi maktulün tek başına bulunduğu odaya girmesiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı, yaşanan olaya sebebiyet verdiği’ bilgisini paylaşan daire, neticenin sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiğini bildirmişti.