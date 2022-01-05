Fethi Sekin ve Musa Can, İzmir Adliyesi'nde andı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:58

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un da aralarında bulunduğu savcı ve hakimler ile adliye personeli, Fethi Sekin'in heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bıraktı.

İzmir Adliyesi çalışanları, şehit olan polis memuru Sekin ve adliye personeli Musa Can için video hazırladı. Adliye internet sitesi ve sosyal medyada yayımlanan 3.5 dakikalık videoda, kahramanlığıyla facianın önüne geçerek canını veren polis memuru Fethi Sekin ve saldırı sırasında yaşamını yitiren Musa Can ile ilgili adliye personelinin mesajları yer aldı.

Sekin ve Can'ın fotoğraflarının da yer aldığı videoda, adliyede görev yapan polis ve sağlık ekiplerinin teşekkür mesajlarına da yer verildi. Videoda, "Huzurumuzu, aydınlığımızı, aldığımız nefesi siz şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin kanıyla yoğrulan, aydınlanan bu vatan ve İzmir Adliyesi, sizleri asla unutmadı ve unutmayacak. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, şehit olmalarının 5'inci yılında 300'ü aşkın motosikletlinin düzenlediği 'Şehit Fethi Sekin Anma' korteji ile anıldı.