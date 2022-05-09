Fethiye açıklarında 289 göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 289 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
Fethiye'den bir tekneyle yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi edinen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından göçmenlerin, kara yolu bağlantısı olmayan Cennet Koyu'ndan göçmen kaçakçıları tarafından tekneye bindirildiği tespit edildi.
Bilgi verilmesi üzerine belirlenen tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında durduruldu. Teknede Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suriye, İran, Mısır ve Filistin uyruklu 289 göçmen yakalandı.
Organizatör oldukları belirlenen H.K, A.G. ile hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve yargılanmaları devam eden İ.H.A, İ.K, A.H. ve S.D. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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