Fethiye açıklarında balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.
Ekiplerce durdurulan ve İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edilen teknede, 120 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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