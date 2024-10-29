Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: “Cumhuriyet’imizin 2. asrında gençlerimizle daha güçlü, mutlu ve müreffeh bir Türkiye inşa edeceğiz”

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Karaca, Cumhuriyet’in 2. asrında, gençlerle ve gelecek nesillerle daha güçlü ve özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Cumhuriyet Bayramı sevincimiz sonsuza kadar sürecek,” diyen Karaca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını, tüm yurttaşların bayramını kutladığını ifade etti.

Fethiye Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikler, saat 16.30’da Çiftlik Mahallesi’nden başlayacak Cumhuriyet Konvoyu ile başlayacak, 19:30’da Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından Beşkaza Meydanı’nda Fethiye Belediye Kent Orkestrası ve Kurtalan Ekspres konseri ile devam edecek.