Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: “Cumhuriyet’imizin 2. asrında gençlerimizle daha güçlü, mutlu ve müreffeh bir Türkiye inşa edeceğiz”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, bu yıl ise 2. yüzyıla girdiklerini vurguladı.
Karaca, Cumhuriyet’in 2. asrında, gençlerle ve gelecek nesillerle daha güçlü ve özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
“Cumhuriyet Bayramı sevincimiz sonsuza kadar sürecek,” diyen Karaca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını, tüm yurttaşların bayramını kutladığını ifade etti.
Fethiye Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikler, saat 16.30’da Çiftlik Mahallesi’nden başlayacak Cumhuriyet Konvoyu ile başlayacak, 19:30’da Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından Beşkaza Meydanı’nda Fethiye Belediye Kent Orkestrası ve Kurtalan Ekspres konseri ile devam edecek.
Etiketler: #Fethiye #Fethiye Belediyesi #Cumhuriyet Bayramı
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