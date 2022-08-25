Fethiye Belediyesi, ‘smartıum clean’i temizlik filosuna kattı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:59

Muğla’nın Fethiye Belediyesi deniz temizliği için temizlik filosunu büyütüyor. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.’nin smartium clean projesi kapsamında geliştirdiği ürün, ilçe sahillerinde hizmete başladı. Fethiye Belediyesi tarafından körfezde denemesi yapılan smartium clean ile atıkların hızlı şekilde toplanarak denizlerin korunması ve kirlilikten arındırılarak ekosisteme destek olunması hedefleniyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçeye hizmet verecek ürünle ilgili, “Koç Savunma tarafından üretilen, smartium clean’i belediyemize kazandırdık. Smartium clean deniz üzerindeki katı atıkları toplayarak, temiz çevre mücadelemize güç katacak” dedi.