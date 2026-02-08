Fethiye’de 'Çin At Yılı' temalı resim sergisi açılıyor

İlçeye daha fazla Çinli turist çekebilmek için özellikle son yıllarda Çin'e yönelik hamleleri ile dikkat çeken Fethiye Belediyesi, bu defa da Çin Büyükelçiliği ve Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü ile işbirliğine giderek, resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda, 12-13 Şubat tarihlerinde gezilebilecek resim sergisinde, Çinli sanatçıların "Çin At Yılı" temalı, 30 kadar eseri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul merkezli Çinli İşadamları Derneği'nin katkılarıyla 12 Şubat Perşembe günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek sergi açılış kokteyline Fethiye belediyesi yönetiminin yanı sıra, Çin Büyükelçiliği'nden diplomatların ve Boğaziçi Konfüçyüs Enstitüsü'nden yetkililerin de katılacakları belirtildi.