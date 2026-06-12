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Fethiye’de Daltonlar ve Casperlar soruşturmasında yeni operasyon: 22 gözaltı

Fethiye’de Daltonlar ve Casperlar soruşturmasında yeni operasyon: 22 gözaltı

12.06.2026 16:13:00
Güncellenme:
İHA
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Fethiye’de Daltonlar ve Casperlar soruşturmasında yeni operasyon: 22 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suç örgütleri adına keşif ve eylem yaptığı ve azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.
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Fethiye ilçesinde, suç örgütlerinin adını kullanarak suç işleyen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 20 Ocak 2026’da yapılan operasyonun devamında yeni bir aşamaya geçildi.

Geçen 20 Ocak’ta Muğla merkezli gerçekleştirilen ilk operasyonda "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı yapılanmalara yönelik çalışmalarda 15 şüpheli yakalanmış, bunlardan 8’i tutuklanmıştı.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, suç örgütü adına keşif ve eylem gerçekleştirdiği ve azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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