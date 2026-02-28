Fethiye'de köpek öldüren kişi, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 00:19:00
AA
Muğla Fethiye'de köpeğe saldırarak bıçakla öldüren şahıs Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A.K'nin (46) şizofreni tedavisi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirlendi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen kişinin, çıkarıldığı hakimlikçe Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, M.A.K. tarafından bıçaklandığı öne sürülen köpek ölmüştü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #muğla #Fethiye #hayvan katili