Fethiye Kızılay’da neler oluyor? ‘Yeni Başkan’ FETÖ derneğine üyeymiş!

Fethiye’de Kızılay Şube Başkanlığı yaptığı sırada bir oğlu "uyuşturucu ticareti", diğeri ise "insan kaçakçılığı" suçlamalarıyla tutuklanan Burhanettin Tuna istifa etti.

Başkanlık görevine vekaleten atanan Muhittin Kayabaş’ın 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle kapatılan Fethiye İş Adamları Derneği’nin (FETİAD) üyesi olduğu ortaya çıktı.

Muhittin Kayabaş’ın AKP Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı olduğu biliniyor.

''DAHA ÇOK MÜCADELE EDECEĞİZ'' DEMİŞLERDİ

Bursa’da geçen günlerde meydana gelen orman yangını sırasında bölgede benzin dökerek yangın çıkartmaya çalıştığı sırada gözaltına alınıp tutuklanan, geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Ufuk Aytekin’ın ardından peş peşe açıklamalar geldi. Hem MHP hem de AKP kanadından FETÖ’yle mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapıldı. Söz konusu çağrılar bu şekildeyken Kayabaş’ın Kızılay gibi kamu yararına çalışan bir kurumun başına getirilmesi dikkat çekti.