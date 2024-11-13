Fethiye’de 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu

Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:10

Güncelleme: 13.11.2024 - 17:10

Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde iddiaya göre Ümit Suratlı kaldığı çadırda ölü bulunurken, aynı bölgedeki başka bir çadırda kalan Erkan Tüzün ise bilinci kapalı şekilde bulundu. Tüzün, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ümit Suratlı’nın cenazesi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Erkan Tüzün’ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Farklı çadırlarda kalan 2 kişinin akşam beraber yemek yedikleri ve ardından zehirlendikleri üzerinde duruluyor.