Fethiye’de 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hareket halinde lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:25
Fethiye’de 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 36 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


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