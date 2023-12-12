Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şahin Burnu ile Turunç Pınarı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botu ile jandarma ekipleri iki ayrı bölgeye sevk edildi.
Ekipler tarafından karada 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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