Fethiye'de 23 Nisan: 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

23 Nisan 2022 Cumartesi, 15:45

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtı.

TBMM’nin kuruluşunun 102.yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isteyen yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Fethiye Babadağ 1200 pistinden havalanarak single ve tandem uçuşu yapan bazı pilotlar uçuş esnasında Ölüdeniz üzerinde Türk bayrağı açarak 23 Nisan’ı kutladı.

Ölüdeniz üzerinde açılan Türk bayrakları güzel görüntüler oluşturdu.