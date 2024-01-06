Fethiye’de 35 kaçak göçmen kurtarıldı: 3 göçmen aranıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 19:59
Fethiye’de 35 kaçak göçmen kurtarıldı: 3 göçmen aranıyor
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Olay, Fethiye açıklarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye 1 adet sahil güvenlik gemisi ve 1 adet sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan ilk bilgilere göre 4 kaçak göçmenin denize düştüğü bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik gemisi, 1 sahil güvenlik botu daha sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, 1 kaçak göçmeni daha deniz yüzeyinde tespit ederek kurtardı. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 kaçak göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.


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