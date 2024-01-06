Fethiye’de 35 kaçak göçmen kurtarıldı: 3 göçmen aranıyor
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Fethiye açıklarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
İhbar üzerine bölgeye 1 adet sahil güvenlik gemisi ve 1 adet sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı.
Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan ilk bilgilere göre 4 kaçak göçmenin denize düştüğü bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik gemisi, 1 sahil güvenlik botu daha sevk edildi.
Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, 1 kaçak göçmeni daha deniz yüzeyinde tespit ederek kurtardı. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 kaçak göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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