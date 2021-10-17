Fethiye'de aşırı yağış: Caddeler sular altında kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintisi nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Fethiye'de dün saat 20.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İtfaiye ekipleri, yurttaşlar ile iş yeri sahipleri, dükkanlara ve evlerine giren suyu boşaltmak için yoğun çaba harcadı. Yollarda 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle otomobiller güçlükle ilerlerken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Polis ekipleri, göle dönen sokaklarda kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de, tıkanan rögarları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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