Fethiye'de bitkisel atıklar doğaya kazandırılıyor

24 Eylül 2021 Cuma, 12:09

Gastronomi uzmanı Ebru Baybara Demir, Muğla’ya bağlı Fethiye’de sebze ve meyve atıklarının değerlendirilmesi üzerine kurulan kompost projesini Fethiye’de uygulamaya başladı. Başlatılan proje ile çöpe giden yaş meyve ve sebze atıkları kompost gübreye dönüştürülerek yeniden tarıma kazandırılıyor.

Projenin uygulamaya geçmesinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın çok büyük emeği olduğunu belirten Ebru Baybara Demir, “Yapılan proje ile semt pazarlarında akşam saatlerinde görmeye alışkın olduğumuz sebze meyve atıkları, görevlilerce toplanıp uygun alanlarda kompostlanarak kimyasallardan dolayı verimsizleşen topraklara soluk aldıracak, toprağın su tutma kapasitesini güçlendirecek, çiftçinin ve üreticinin sulama ve gübre maliyetlerini de düşürecek” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, 3 etaptan oluşan tüm etkinliklere katıldı. Ebru Baybara Demir’in FBKM’deki semineriyle başlayan proje, Fethiye Salı Pazarı’nda akşam saatlerinde yaş meyve ve sebze atıklarının toplanmasıyla devam etti. Karaca, Salı pazarı’na gönüllüler ile birlikte katılarak ayrıştırma işlemini yaptı. Karaca, “Topraklarımızı onarmak için ben de varım” dedi.

Ayrıştırmanın ardından pazardan toplanan yaş meyve ve sebze atıkları, Fethiye Belediyesi’ne ait Çatalarık’taki alana getirildi. Bu alanda meyve ve sebze hariç tüm ürünler tekrar ayrıştırıldı. Daha sonra Ebru Baybara Demir ve Belediye Çevre Mühendisleri eşliğinde uygulama yapıldı.