Fethiye’de korkunç kaza: 4 kişi yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yalandı.

İHA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:15
Fethiye’de korkunç kaza: 4 kişi yaralandı
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Durali Özkan’ın kullandığı 48 AEA 847 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı’nda, Ahmet Eroğlu idaresindeki 17 HC 103 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile E.Ö ve P. E. Ö. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan E.Ö., Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Fethiye Trafik trafik kazası

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