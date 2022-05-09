Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı öne sürülen Alman turist gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi Selim Günday Caddesi'ndeki otelin odasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.
Otel sahibi ile odada kalan ve yangını çıkardığı öne sürülen Alman turist arasında arbede yaşandı.
Polis ekibince gözaltına alınan turist, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
- Hande Yener geri adım atmadı!
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- TRT 'Netflix'in alternatifi'ni yapacak