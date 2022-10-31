Fethiye'de lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye'de bir grup düzensiz göçmenin Ölüdeniz Mahallesi İblis Burnu mevkisinden lastik botla çıkış yaptığı istihbaratını edinen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu Sahil Güvenlik yetkililerine bildirdi.
Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Orta Afrika, Angola, Togo, Mali, Sierra Lion, Gine uyruklu oldukları tespit edilen 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderilecek.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Benzine büyük zam yolda
- AKP'den Deniz Demir açıklaması