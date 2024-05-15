Fethiye’de ’piton’ nöbeti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde üç gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen bulunamayan yılandan dolayı mahalle sakinleri endişelenirken, itfaiye ekipleri ve mahalleli her yerde piton arıyor.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:24
Fethiye’de ’piton’ nöbeti
Abone Ol google-news

Fethiye Yeni Mahalle’de önceki gün bir bahçede bulunan pitonun kaçtığı iddia edildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Dün akşam yılanın yeniden görüldüğü ve fotoğrafının çekildiği iddiası üzerine arama çalışmaları yeniden başlatıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Mahalle muhtarı Enver Kavak, "Yılan girdiği yerden 2 gün önce çıktı. Bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada vatandaşlar müdahale etti. Korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. İnsan görünce evin altına kaçmış, bir an önce bulunmasını istiyoruz. Tüm mahalle tedirgin ve uyuyamıyor. Yılanın yakalanmasını istiyoruz. Sadece bizim mahalle değil tüm Fethiye olay nedeniyle tedirgin" dedi.

Mahalle sakini Aydın Hancıoğlu ise, "Burada yaşayan insanlara yazık. Her gün insanlar burada bekliyor. Herkes çok perişan. Geliyoruz burada nöbet tutuyoruz. Gece çıkar dediler. Tavuk koyduk ama çıkmıyor. Sahibi varsa gelsin alsın. Kimse ona bir şey yapmaz" diye konuştu.

Mahalle sakini Durmuş Ali Gürsoy da, "Okula giden çocuklar var. Gece uyumuyorlar. Herkes tedirgin, yılanın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar" dedi.

Muğla Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da uzman bir ekibin görevlendirildiği ve akşam saatlerinde Fethiye’ye geleceği öğrenildi.


muğla haberleri Fethiye haberleri piton haberleri

İlgili Haberler

'Piton' tüketimi önerisinde bulundu: 'Kümes hayvanlarından daha çevre dostu'

'Piton' tüketimi önerisinde bulundu: 'Kümes hayvanlarından daha çevre dostu'
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yolcu treninde 33 piton ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yolcu treninde 33 piton ele geçirildi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzman Ekonomist Dr. Ramazan Başak kamuda tasarruf paketini yorumladı: Küçük sembolik yetersiz önlemler...

Uzman Ekonomist Dr. Ramazan Başak kamuda tasarruf paketini yorumladı: Küçük sembolik yetersiz önlemler...
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu
Son Dakika... 37. turun sonunda: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!

Son Dakika... 37. turun sonunda: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu
Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!

Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!

16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!