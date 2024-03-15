'Piton' tüketimi önerisinde bulundu: 'Kümes hayvanlarından daha çevre dostu'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:22

Güncelleme: 15.03.2024 - 11:22

İngiliz bilim insanı Dr. Daniel Natusch, yılan yemenin kümes hayvanı, domuz ya da sığır üretmekten daha çevre dostu olabileceğine inanıyor.

Guardian'a konuşan Natusch, "Barbeküde yedim. Satay şişte yedim. Körilerde yedim. Malezya ormanlarının vahşi doğasında yerli halkla birlikte yedim. Hatta kendim bile otlarla kurutulmuş pişmemiş et olarak biltong yaptım" dedi.

Piton etinin tadının tavuğa çok benzediğini söyleyen Dr. Natusch, pitonların yetiştirilmesinin Güney Afrika gibi yerler için iyi olabileceğini savundu.

Dr. Natusch, pitonların gıda sorunlarına yardımcı olabileceğini ve dünya için normal çiftlik hayvanlarından daha iyi olabileceğini kaydetti.

Dr. Natusch, şöyle devam etti:

"Bu pitonlar neredeyse bir ay boyunca su olmadan yaşayabilir. Sabahları pullarında biriken suyla yaşayabilirler. Neredeyse bir yıl boyunca yemek yemeden yaşayabilirler. Herkesin sığır eti yemeyi bırakıp pitonlara yönelmesi gerektiğini söylemiyoruz, ancak tarımsal karışımda daha önemli bir yere sahip olmaları konusunda bir konuşma yapılması gerekiyor."

Pitonların, tüketim amaçlı başka avantajları da olduğunu söyleyen Dr. Natusch, Avustralyalıların henüz piton yemeye hazır olduğunu düşünmediğini savundu.

Dr. Natusch, "Eğer insanlık sürdürülebilir uygulamaları gerçekten hayata geçirme ve geleceğe hazırlanma konusunda ciddiyse, kutunun dışında düşünmeye başlamamız gerekiyor. Ancak ortalama bir Avustralyalının bir parça piton bifteğine burun kıvıracağını kesinlikle anlıyorum. Pilbara'da dünyanın en küçük piton türü olan ve işaret parmağınızdan daha büyük olmayan pigme pitonumuz var. Avustralya'da çok fazla aday yok, belki bir elmas pitonu ya da halı pitonundan devasa bir fileto elde edebilirsiniz" dedi.