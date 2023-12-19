Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu trenin kompartımanında 2'si ölü 33 piton ele geçirildi.
Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.
Olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı. Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı!