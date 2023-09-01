Fethiye'de otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisikletli öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:07
Fethiye'de otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisikletli öldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Veli B. idaresindeki 34 BS 7649 plakalı otomobil ile Kazım Mukyen’in (82) kullandığı bisiklet çarpıştı.

Bisiklet sürücüsü Mukyen yola düşerek yaralandı. Çevredeki yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bisiklet sürücüsü tedavisi için özel bir hastaneye kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Mukyen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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