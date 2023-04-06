Fethiye’de yeni rota: Antik Pedal
Sürdürülebilir bir turizm modeli çalışmalarını sürdüren Fethiye Belediyesi, Antik Pedal projesini tanıttı. Eurovelo ağına dahil edilebilmesi için çalışmaların sürdüğü projede 285 ana ve 602 ara rota olacak.
Muğla’da Fethiye Kaymakamlığı, Seydikemer Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Seydikemer Belediyesi, Fethiye Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan, bisiklet turizminin gelişmesini amaçlayan ‘Antik pedal’ projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Fethiye Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, FTSO Başkanı Osman Çıralı, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, FETOB Başkanı Bülent Uysal, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal, Fethiye Belediyesi amirleri, çok sayıda STK ve kamu yöneticisi katıldı.
Antik Pedal Projesinin hedeflerine ulaşabilmesi ve sürdürülebilir bir turizm modeli ile yerel kalkınma amaçlarına hizmet edebilmesi adına gerçekleşen toplantıda, arazi çalışmaları, rehber kitap – harita faaliyetleri anlatıldı.
Toplantıda; Eurovelo ağına dahil edilebilmesinin sağlanması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Doğal değerler, Fauna, flora, fungi, antik kent ve tarihi yerlerle ilgili bilgi verilerek bu rotalardan geçen bisiklet güzergahlarınla ilgili 285 ana ve 602 ara rota bilgisi aktarıldı. Bisiklet turizmin 12 aya yayılması ve bununla birlikte bisiklet dostu işletmelerinin sayısının artması için çalışmaların sürdüğü söylendi.
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