Fethullah Gülen'e rahmet okumuştu: Gazeteci Aysın Komitgan için 'adli kontrol' kararı
"Bursa'da Bugün" isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurmuş, Komitgan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan gazeteci hakkında 'adli kontrol' kararı alındı.
Bursa'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle ifadeye çağrılan internet sitesi genel yayın yönetmeni Aysın Komitgan hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazeteci Komitgan, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılığa çıkarılan Komitgan, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
ADLİ KONTROL VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Hakimlik, Komitgan hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Başsavcılığınca, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında dün FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye alınan gazeteci Aysın Komitgan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
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