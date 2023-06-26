Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen tutuklandı
FETÖ kapsamında İstanbul Esenyurt'ta yakalanan, Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve birlikte yaşadığı Mustafa Çamyar, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Haziran'da Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ve birlikte yaşadığı Mustafa Çamyar gözaltına alınmıştı.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Asiye Gülen hakkında, İzmir’deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019’da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.
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