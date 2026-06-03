‘FETÖ ajanları’ ifadesinin ardından, kendisinin FETÖ’cü danışmanları gündeme geldi: Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cüleri

Mutlak butlan ile CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ve yönetimini eleştirirken, “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması tepkilere neden olurken, akıllara Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü eski danışmanları geldi.

‘ÜLKÜCÜ CAMİADA HERKES ENVER AĞABEYİ BİLİR’

Bu kapsamda dikkat çekenlerin başında ise eski başdanışmanı Rasim Bölücek geliyor. Bölücek’in adı FETÖ üyeliği ile siyasi ve askeri casusluktan 23 yıl hüküm giyen eski MİT’çi Enver Altaylı’nın iddianamesinde geçmişti. İddianameye göre; ikili bin 159 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölücek de söz konusu görüşmelere ilişkin basına; “Geçmişe dayanan hukuk ve tanışıklığımız var. Ülkücü camiada herkes Enver ağabeyi bilir. Altaylı ile ihtiyatlı bir mesafem vardır. Evet, görüştük. Çekincem olsa kendi telefonumu kullanmazdım” açıklamasında bulunmuştu.

ESKİ DANIŞMANI FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANMIŞTI

Kılıçdaroğlu’nun diğer eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ise “FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanması”na ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında Haziran 2022’de “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ’CÜLÜKTEN KIRMIZI BÜLTENDE

Bölücek ve Gürsul’un yanı sıra, 2011-2015 yılları arasında CHP’den Bursa Milletvekili olan Aykan Erdemir de söz konusu FETÖ’cü isimlerin başında geliyor. Erdemir; 2013’teki ABD ziyaretinde Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün kuruluşları olan Rumi Forum ile Amerikan Türki Topluluğu (TAA) ile görüşmelerini ayarlamıştı. Erdemir, milletvekilliği döneminin sona ermesiyle, akademik kariyeri için ABD’ye gitti. 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi’nin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında halihazırda “firari sanık” statüsünde kırmızı bültenle aranıyor.

‘CHP’DE BİR KONUMA DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ’

Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Alper Keten'in de FETÖ’nün gizli haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı. Metin Kılıç adlı FETÖ şüphelisi itirafçı, 15 Temmuz’dan sonra Ağrı KOM Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadede Keten için şunları söylemişti:

“Darbe teşebbüsünden bir buçuk ay önce o dönemde ‘İstişare abisi’ olan Hamit kod adlı Eyüp Ruşen Heybet isimli kişi beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü’nde yer alan kafeye davet etti. Heybet beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Alper Keten ile görüştürdü. CHP’de Parti Meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olan Keten bilgilerimi alarak beni CHP’de bir konuma düşündüğünü söyledi.”

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Keten, darbe girişiminin ardından Eylül 2016’da FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı, ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitedeki görevinden ihraç edildi. Ardından yurt dışına kaçtığı belirlenen Keten hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce yakalama kararı çıkarıldı.

BİR DANIŞMANI DA KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü bir diğer başdanışmanı da eski CHP PM üyesi Ahmet Caner Yenidünya’ydı. Yenidünya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan 672 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden ihraç edildi. Yenidünya, ihracını sosyal medya hesabından da “Bugün 672 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildiğimi öğrendim.. Mesele kuru yaş, cadı avından öte, açık bir kötülük ve fırsatçılıktır” ifadeleriyle duyurdu.

'OĞLUNU CEMAATÇİLERE EMANET ETTİ'

2016 yılında kapatılan Taraf gazetesinin kumpasçı yazarı ve halihazırda firari olarak ABD’de yaşayan FETÖ’cü Emre Uslu, önceki günlerde yayımladığı bir videoda Kılıçdaroğlu ile arasındaki görüşmeleri aktardı. FETÖ’cü Uslu söz konusu videosunda; “Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyordum. Hatta onunla Genel Merkez’de görüştüm. Babam vefat ettiğinde beni arayıp başsağlığı diledi. Kemal Bey’in oğlu Kore’de okumaya gittiği zaman oğlunu cemaatçilere emanet etti” ifadelerini kullandı.