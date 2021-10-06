FETÖ bağlantılı derneğin üyesi, Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin yürütülen bir soruşturmada, ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliği’ suçlaması ile İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan firari T.N.B.’nin, 27 Eylül Pazartesi günü tarifeli uçakla Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten uçakla İstanbul’a geleceği istihbaratı alındı.

Sabaha karşı 04:30’da Bişkek’ten havalanan ve FETÖ şüphelisi T.N.B.’nin de içinde olduğu uçak, 27 Eylül Pazartesi günü saat 10:20’de İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminalinde pasaport kontrolüne giren B., hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında arandığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELEYE GÖTÜRÜLDÜ

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla pasaport kontrolüne takılan ve polis tarafından gözaltına alınan T.N.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine teslim edildi. İstanbul Emniyetinde, Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde 2 gün boyunca ifadesine başvurulan T.N.B.’nin, adının karıştığı örgütle ilgili herhangi bir bilgi paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor.

FETÖ’CÜ DERNEĞİN ÜYESİ

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğince aranan T.N.B.'nin, merkezi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan ve Orta Asya’daki FETÖ faaliyetleri için kritik öneme sahip Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) üyesi olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Emniyet ifadesinde, söz konusu derneğe üye olduğu gerekçesi ile Türkiye’ye gelmekten çekindiğini anlatan T.N.B., elektrik mühendisi olduğunu, Bişkek’te bulunan Türk-Kazak İş adamları derneğine firma sahibi olduğu zamanlarda üye olduğunu söylediği öğrenildi. Bu derneğin FETÖ’nün kontrolünde olduğundan dolayı aranmasının olabileceğini düşünerek Türkiye’ye gelmekten kaçındığını ifade eden firari şüpheli, bu nedenle uzun süredir ülkeye ayak basmadığını, daha fazla dayanamayarak yargılanmak üzere Türkiye’ye geldiğini anlattığı iddia edildi.

İKİ KİLİT ŞUBEDE İKİ GÜN BOYUNCA İFADESİ ALINDI

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde 2 gün boyunca sorgulanan T.N.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 Eylül’de İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.