FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı: ‘Kundaklama’dan tutuklandı!

Orhaneli ile Harmancık arasında çıkan orman yangını sırasında yurttaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin, (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aytekin kundaklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“SORUŞTURMA FETÖ/PDY BAĞLANTISI NEDENİYLE TÜM BOYUTLARIYLA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından söz konusu duruma ilişkin açıklama yaptı.

Tunç şunları yazdı:

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince, “Kasten Orman Yakma” suçundan tutuklanmıştır.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kasten Orman Yakma” suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir."