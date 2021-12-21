‘FETÖ’ borsasından açığa alınan savcıya rüşvet verdiği iddia edilen Fenerbahçe yöneticisi Kızılhan ifade verdi

21 Aralık 2021 Salı, 16:30

'FETÖ' borsasından menfaat elde ettiği iddiasıyla 28 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski savcı Lütfi Karabacak'a 1 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, ilk kez savunma yaptı. Kızılhan, savunmasında rüşvet iddiasını reddetti, açığa alınan eski savcı Karabacak'ı da ismen tanıdığını, yüz yüze bir tanışıklıkları olmadığını söyledi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, dosyası savcı Lütfi Karabacak'ın yargılandığı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ndeki dosyayla birleştirilen Kızılhan, bundan önce yapılan dört duruşmaya da mazeret sunarak katılmamıştı.

RÜŞVET İDDİASINI REDDETTİ

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Kızılhan, 17 Kasım'daki duruşmada savunmasını yaptı. Rüşvet iddiasını reddeden Kızılhan, olayın geçtiği iddia edilen dönemde yurt dışında olduğunu ileri sürdü.

Eski savcı Lütfi Karabacak'ı şikâyetçi tarafı oldukları davanın savcısı olduğu için ismen tanıdığını söyleyen Kızılhan, yüz yüze bir tanışıklıkları olmadığını ifade etti.

Avukat Karaahmetoğlu: Ülkeler arasındaki kriz nedeniyle BAE'den tahsilat yapılamıyor

Kızılhan'dan sonra avukatı savunma yaptı. Avukat Hüseyin Karaahmetoğlu yaptığı savunmada, Kızılhan'a ait şirketin Birleşik Arap Emirlikleri'nde 200 milyon dolar alacağı olduğunu belirterek, "Ülkeler arasındaki kriz nedeniyle bu 200 milyon dolarlık alacak, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından engellenmiştir. Bu nedenle nakit sıkıntısı olmuştur. Bu sıkıntı nedeniyle müvekkiller, bankadan kredi almış, tefecilere başvurmuştur. İddia edilen rüşvet miktarı müvekkilin personel maaşı gibi borçlarını ödeyebileceği miktarlardır" dedi.

Müvekkilinin şikâyetçi konumunda olduğunu söyleyen Karaahmetoğlu, "Şikayetçi konumundaki bir insan niye rüşvet versin" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DA DOSYASI VARKEN YARGITAY BAŞKANI'NA ZİYARET

Kendi dosyası hakkındaki birleştirme kararından 3,5 ay sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri olan Kızılhan, kulübün başkanı Ali Koç'la birlikte Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i makamında ziyaret etmişti.

Görüşmede, Yargıtay üyeleri de hazır bulunmuştu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden duyurulan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i makamında ziyaret etti.

Başkanımıza bu ziyaretler esnasında Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen eşlik etti. Yargıtay Başkanı ile yapılan görüşmede Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Yargıtay üyeleri de hazır bulundu."

İDDİANAMEDEN

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, bozulan işleri nedeniyle aldığı borçlara karşılık verdiği çekleri tahsil edemeyince hesaplarına bloke konuldu.

Bunun üzerine Kızılhan'ın 2018 yılının kasım ayında savcı Lütfi Karabacak ve rüşvete aracılık etmekle suçlanan ve Karabacak tarafından MİT personeli olarak tanıtılan Murat Ayyıldız'la bir araya gelerek yaşadığı durumu aktardığı, çekini icraya koydurtan kişiler hakkında işlem yapılmasını istediği, bunun karşılığında da bir milyon dolar ödeme yapacağı ileri sürüldü.

Karabacak'ın ise 10 Kasım 2018'de nöbetçi savcı olduğunu belirterek, şikâyet dilekçesini o gün verilmesini istediğinin belirtildiği iddianamede, bunun karşılığında 100 bin dolar peşin, 900 bin dolar da işlem yapıldıktan sonra ödeme yapılacağı konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Kızılhan'ın avukatı aracılığıyla 10 Kasım 2018'de Mahmut Ak, Kamber Ocaklı, Serdar Çınar ve Mehmet Uğur Karadağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunun belirtildiği iddianamede, savcı Lütfi Karabacak'ın şüpheliler hakkında işlem başlattığı ve toplanan delillerden sonra 1 Ocak 2019'da gözaltı kararı çıkarttığı ve şahısların gözaltına alındığı ifade edildi.

"SAVCI KARŞI TARAFTAN DA RÜŞVET ALDI" İDDİASI

Gözaltı işleminin ardından Kızılhan'ın 5 milyon dolarlık çeki karşılığında ödeme yapmayan ve icra işlemi başlatanlar arasında yer alan Kamber Ocaklı, Serdar Çınar ve Mehmet Uğur Karadağ, dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ancak Ocaklı, Çınar ve Karadağ'a liderlik ettiği ileri sürülen Mahmut Ak, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Murat Ayyıldız'ın verdiği ifadeye göre, savcı Lütfi Karabacak, 250 bin dolar rüşvet alarak, Mahmut Ak'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmedi.

İddiaya göre savcı Lütfi Karabacak hem dolandırılan Burak Çağlan Kızılhan'dan hem de dolandırıcılığa liderlik ettiği ileri sürülen Mahmut Ak'tan rüşvet aldı.

LÜTFİ KARABACAK'IN 'FETÖ BORSASI'YLA İLİŞKİSİ

FETÖ'den yargılananlara menfaat karşılığında yardım edilmesi, FETÖ borsası olarak adlandırılıyor. Savcı Lütfi Karabacak, bir başka savcı İsmet Bozkurt'la birlikte FETÖ borsası iddiasıyla açığa alınmış, haklarında dava açılmıştı.

Karabacak, 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Karabacak, hakkındaki iddialar nedeniyle 17 Ocak 2020'de Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınmıştı.