Peker'den FETÖ Borsası cinayetiyle ilgili açıklama

01 Temmuz 2021 Perşembe, 13:38

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın yazısı üzerine açıklamalarda bulundu.

Barış Pehlivan bugünkü yazısında, İzmir "FETÖ Borsası" dosyasında, itirafçı olan ve evinde öldürülen eski AKP İzmir İl İkinci Başkanı Ahmet Kurtuluş'un davası üzerine Sedat Peker'e seslendi.

Pehlivan, "Sedat Peker neden bu konuda konuşmuyor? Öyle ya, öldürülen Ahmet Kurtuluş’un çocukluk arkadaşı. Birlikte tatiller yaptığı aile dostu. Hatta, üstünde Sedat Peker yazan kutulardaki elmas kolyeleri önemli koltuk sahiplerine vermek için kullandığı kişi. Evet, Peker çok şey biliyor bu cinayete dair ama şimdilik suskun" ifadelerini kullandı.

"BU KONUYA MUTLAKA DEĞİNECEĞİM"

Peker ise Twitter hesabından Ahmet Kurtuluş cinayetiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Peker açıklamasında, "Bu konuyla ilgili özel bir video yapmayı düşünüyordum, ancak siz gündeme getirince önümüzdeki günlerde seri tweetler halinde bu olaya mutlaka değineceğim" dedi. Peker, itirafçı olan Kurtuluş ile ilgili "Ahmet kardeşime hiç bir polis koruması verilmedi" dedi.

Peker şunları belirtti:

"Sayın Barış Pehlivan, eski İzmir Ak Parti il ikinci başkanı rahmetli kardeşim Ahmet Kurtuluş ile ilgili yazınızı okudum. Bu konuyla ilgili özel bir video yapmayı düşünüyordum, ancak siz gündeme getirince önümüzdeki günlerde seri tweetler halinde bu olaya mutlaka değineceğim.

Rahmetli Ahmet Kurtuluş iyi bir insandı. feto borsası işinde bürokratlar, siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldı ve alınan paralardan ona hiç pay verilmedi. Bu olayı tüm detaylarıyla anlattığımda zannederim ki gündem çok karışacak.

Barış bey en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler. Türkiye’nin belki de en büyük ifşaatlarını yapan bir kişiyi, mahkeme itirafçı olarak serbest bıraktığı halde…

Ahmet kardeşime hiç bir polis koruması verilmedi. Ayrıca da resmi polis kıyafeti giyen, ordudan ayrılma bir kişi tarafından çocuğunun yanında öldürüldü ve tüm bunlar süslü sülünün içişleri bakanlığı döneminde oldu. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yapacağım açıklamalar…

Toplumun psikolojisini çok bozacak. Artık hiçbir vatandaşımız kendini güvende hissetmeyecek. Sizin bu haberiniz yapacağım açıklamayı erkene aldı. Önümüzdeki günlerde mutlaka yapacağım bu konu son yılların en büyük skandalıyken, siyasilerin ve bürokratların el birliğiyle...

Ülke gündeminden kaçırılıp adeta unutturuldu. Ancak söz namus, tüm detayları ile anlatacağım.

süslü sülü unutma, bu konudan da yargılanıp ceza alacaksın."