FETÖ'den 5 yıl hapis cezası bulunuyordu: Komedyen Atalay Demirci İstanbul'da tutuklandı

13.05.2026 14:37:00
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "firari" olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin kentte olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ABK soruşturmasını yürüten polislerin FETÖ'ye yardım davasında karar: Ceza alan Serkan Dinçer'den 'cemaatli' savunma Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi; Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturmasında görev alan ve FETÖ firarisi Cevheri Güven’e soruşturma hakkında bilgi ve belge sızdırmak iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 4 polisin davasında kararını açıkladı. Mahkeme, yargılanan emniyet amirleri hakkında beraat verdi. Ceza alan ancak tutukluluk süreci göz önüne alınarak tahliye edilen sanık Serkan Dinçer ise mahkemede; "Ben nasıl bir örgüt üyesiyim ki örgüt beni, kayıt dışı ve farklı Nur cemaati üyesi olarak kodluyor" dedi.
33 ilde FETÖ operasyonu: 69 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, 33 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 69 şüpheliden 43’ünün tutuklandığı, 7'sinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü bildirdi.
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdıran FETÖ üyelerine operasyon: Gözaltılar var Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.