FETÖ elebaşı Fethullah Gülen nereye gömülecek? 'Cenazesi kaçırılabilir' kavgası

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:37

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:39

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü ile terör örgütünün üst yönetiminde panik başladığı öne sürüldü. İddialara göre FETÖ liderinin öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı. Fethullah Gülen’in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı bilindiği dönemde örgüt içinde yaşanan hizip ve gruplaşmaların yeniden alevlendiği ortaya atıldı.

“CENAZESİ KAÇIRILABİLİR'' İDDİASI

Örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in ölümü heyet içindeki mücadeleyi ateşe çevirdiği örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu olduğu belirtildi.

Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istiyor ancak heyetin yaşlıları Avrupa’dan geleceklerin beklenmesi taraftarı olduğu Türkyolu’nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldığı öğrenildi.

"TÜRKYOLU'NUN DAMADININ EVİNİN ARAZİSİNE DEFNEDİLMESİ PLANLANIYOR''

Örgüt içinde Fethullah Gülen’in mezarının bilinmemesi konusunda ortak bir karar var. Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği Türkyolu’nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülüyor ancak Türkyolu’nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olması da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ediyor.

FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ, KAVGA BAŞLADI

Örgüt içinde meydana gelen bölünmeler çok uzun zamandır biliniyordu. Fethullah Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Elebaşı Fethullah Gülen’in ölmesi ile örgüt merkezini elinde tutmaya çalışan Türkyolu'nun aslında heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmediği, kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği görülen Türkyolu’nun etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulisler yapılmaya başlandığı iddia edildi.

Örgüt içinde yer alan Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz, Aymaz ile hareket ediyor. Bu isimlere karşılık Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin de Türkyolu ve Özcan ile hareket ediyor.

Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.