FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul 8 Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan ARANIYOR kaydı bulunan; 672 sayılı KHK ile İhraç Yardımcı Doçent olan FETÖ Lideri Fetullah GÜLEN isimli şahsın erkek kardeşi Salih GÜLEN ‘in erkek çocuğu olan Yasir GÜLEN isimli şahıs ile alakalı ilimiz Ümraniye ilçesinde kamera çalışması yapıldığı şahsın ikameti ve saklandığı yerin tespit edilmesi akabinde tespit edilen adreslerine yönelik operasyon yapılması planlanmaktadır. Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.