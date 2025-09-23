FETÖ elebaşını övenlere operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 10:26:00
İzmir'de; FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlgili Konular: #İzmir #fetö #Operasyon #gözaltı

