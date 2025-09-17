Cumhuriyet Gazetesi Logo
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı!

17.09.2025 08:49:00
DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1'i görevde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan mahrem hizmetler yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

Kontörlü sabit hatlarla sivil imamlar ile haberleştikleri tespit edilen, haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan 1'i görevde, 9'u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

