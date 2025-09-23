Adana'da operasyon: FETÖ'nün Emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen Ahmet Sert’in yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 6 yıl önce ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert’in Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği Sert’in, örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da belirlendi.

Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda Sert’i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.