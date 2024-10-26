FETÖ elebaşının cenazesinde yüzlerini gizlemişlerdi... 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan, ancak yüzlerini gözlük ve maskeyle gizleyen 3 ismin Eski Binbaşı Ahmet Kalkan, Eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Eski Binbaşı Engin Büker olduğu iddia edildi.

FETÖ elebaşının cenazesinde yüzlerini gizlemişlerdi... 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:39

FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in ABD’de gerçekleşen cenaze töreninin yankıları devam ediyor.

Cenazeye gelen FETÖ’cülerden birçoğu maske ve gözlük takarak yüzlerini gizlemeye çalışmıştı.

TV100'ün Haber Report adlı sosyal medya hesabına dayandırdığı habere göre, maskeyle kendini gizlemeye çalışanlardan bazıları deşifre oldu. Cenazeye katılanlar arasında Eski Binbaşı Ahmet Kalkan, Eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Eski Binbaşı Engin Büker’in de olduğu iddia edildi.


Etiketler: #Cenaze töreni #fetö #fethullah gülen #MASKE

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