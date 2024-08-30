FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı
Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet müdürü, Keçiören’de yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ’ye üye olma suçundan aranan, firari eski emniyet müdürü H.B., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilen H.B.’nin kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.
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