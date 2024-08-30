FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet müdürü, Keçiören’de yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 14:06
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı
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FETÖ’ye üye olma suçundan aranan, firari eski emniyet müdürü H.B., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilen H.B.’nin kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.


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