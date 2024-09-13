FETÖ firarisi ihraç memur kadın, İzmir’de yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı olan ihraç memur kadın, İzmir’in Seferihisar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

FETÖ firarisi ihraç memur kadın, İzmir’de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:19

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yapılan planlı çalışmalarda, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan D.Ö.’nün adresi belirlendi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde olduğu belirlenen ihraç memur D.Ö., jandarma ekipleri tarafından sokakta yakalandı.

Gözaltına alınan D.Ö., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #İzmir #fetö

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