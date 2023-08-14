FETÖ hükümlüsü eski polis, yol kontrolünde yakalandı

Kırıkkale'deki yol denetiminde 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Y.E., yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:17
FETÖ hükümlüsü eski polis, yol kontrolünde yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah saatlerine Kırıkkale-Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirildi. Durdurulan yolcu otobüsünde, kimlik kontrolü yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Otobüste hakkında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ihraç polis Y.K., yakalandı. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


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