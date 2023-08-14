FETÖ hükümlüsü eski polis, yol kontrolünde yakalandı
Kırıkkale'deki yol denetiminde 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Y.E., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah saatlerine Kırıkkale-Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirildi. Durdurulan yolcu otobüsünde, kimlik kontrolü yapıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Otobüste hakkında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ihraç polis Y.K., yakalandı. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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